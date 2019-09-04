颱風外圍環流影響，易有短時強降雨。（氣象局）

今天受到玲玲颱風外圍環流影響，大氣環境不穩定，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局於凌晨3時40分針對南部3縣市，包括台南、高雄及屏東發布大雨特報。早上後雨區逐漸擴大，西半部及東北部地區也有短暫陣雨或雷雨，甚至易有局部大雨或豪雨發生；東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，今天颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，台南、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，玲玲颱風正逐漸整合、增強，對台灣沒有直接影響，但是颱風外圍水氣卻會使台灣天氣變天，全台各地的水氣增加，皆有出現陣雨的機會，留意局部地區尤其是山區可能產生短時間的強將雨。

另外，3日凌晨才剛生成的第14號颱風「劍魚」，僅活18小時，就減弱為熱帶低壓TD18，但它所在的西南季風低壓帶，仍有可能在週五後被帶往台灣附近。氣象達人彭啟明也因此提醒，它可能會間接讓西南風增強，使得水氣接續移入，有可能為中南部降下較大雨勢，尤其是南高屏需要更加留意。

(中時電子報)