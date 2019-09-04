@中國時報

2020年選情加溫，黑韓、黑藍手段傾巢而出，衝擊國民黨總統提名人韓國瑜選情。對此，國民黨將全面對黑韓開戰！國民黨除將採提告作為，「以訟止謗、以訟制暴」外，昨韓國瑜競總亦針對高雄氣爆疑點再開記者會，全面出擊。

香港眾志祕書長黃之鋒昨受邀抵台，他在桃機受訪表示，希望台灣朋友繼續支持香港，希望10月1日前，能獲得台灣朋友更大支持，談到香港人心裡最希望民主在港萌芽，他說，未來的夢想是「今天台灣、明天香港」。

針對路透報導香港特首林鄭月娥曾表明，若可選擇她會辭職的說法，林鄭昨在記者會上澄清，從未向北京中央提出請辭，並直言，離開是很容易的決定，但她有信心繼續留下來與團隊帶領香港走出困局。

台北市長柯文哲積極爭取和郭台銘、王金平合作，另有傳聞郭柯王三人可能與親民黨合作，對此親民黨組織部主任張碩文昨坦言，柯文哲確曾是宋楚瑜心目中的接班人之一，但如今柯文哲已另外組台灣民眾黨，已打消念頭，但親民黨還是不排除與郭柯王合作，並祝郭旗開得勝。

@旺報

中共建政今年迎來70周年，大陸國家主席習近平將檢閱受閱部隊，由於大陸紀念逢10之事一向注重，外界關注此次閱兵傳遞的訊號。不過，據大陸媒體分析，中共先後在2015年與2017年舉行紀念抗戰勝利70周年的勝利大閱兵與紀念共軍90周年的沙場閱兵，要在這次閱兵儀式上看到共軍所有的武器裝備全面換新，是不現實也不必要的。

香港反修例的示威抗爭愈演愈烈，港府是否將動用《緊急法》來應對目前的局勢？大陸港澳辦發言人徐露穎表示，中央全力支持香港「依法運用一切必要的手段止暴制亂」，至於大陸中央是否設下解決動亂的時間底線？徐露穎只模糊表示，希望香港盡早結束亂局。至於香港示威者提出的五大訴求，全都被港澳辦拒絕。

蔡英文總統3日接見「敬軍企業代表」，總統致詞時表示，台灣以往卻很少有軍人會穿著軍服上街，「美軍可以，中華民國國軍當然也可以！」所以從她執政之後，就積極鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮。

中美貿易戰9月互相加徵關稅措施已正式上路，但目前新一輪談判依然在未定之天。據外電報導，美國總統川普沒有理會中方所提出的暫緩新一輪關稅措施後，中美互信已降至新低，雙方對本月談判的時間和框架也未能達成共識，貿易戰愈來愈有可能延續至2020美國總統大選年。

@工商時報

中美貿易戰籠罩下，美元越走越強，人民幣則持續承壓。美元對英鎊與歐元漲勢尤其強勁，帶動美元指數一舉突破99點，改寫近二年半新高，短線即將挑戰100點整數大關。人民幣兌美元3日離岸價一度貶至7.1965元。市場憂心若中美貿易談判再傳負面消息，7.2元大關恐將失守。

香港「反送中」風波持續延燒，拖累香港零售額大幅下滑，在店租等成本仍高的情況下，義大利奢侈品牌Prada也撐不住，決定明年6月關閉其在香港最大的旗艦店。Prada表示，目前不便對此作出回應。

公司債模範生台灣電力、台灣中油9月都有新債進入市場，包括台電108-3無擔保普通公司債總額171億元、台灣中油108-1無擔保高級公司債108億元，兩檔公司債的10年期券利率分別為0.85％、0.79％，雙雙打破市場最低紀錄。

「藍色巨人」IBM宣布將其引以為傲的PowerPC架構和指令集移交Linux基金會，從此任何公司都可免費使用該架構及相關專利來設計自己的中央處理器（CPU）。IBM放棄高價授權模式，讓將近30年在CPU市場擁有極高身價的PowerPC走向開源之路，也讓許多半導體業界人士大感意外。

(中時電子報)