民進黨立委陳明文昨(3日)傍晚傳出在高鐵遺失300萬現金找回，引發外界質疑為何會帶著這麼大筆現金。陳明文兒子澄清是要拿來去菲律賓開珍奶店用，有些錢是要跟台灣廠商購置器材及開戶用。但相關議題，很快在網路引發熱議，有網友就認為，「黑暗兵法，明文掉錢」、「慈善噗克王大賽臺灣賽區」。

國民黨團總召曾銘宗昨對此表示，只要跟銀行領出超過50萬的現金，不僅銀行要登記，還要「通報洗錢防制中心」，更何況是300萬的現金，不知道洗錢防制中心有無收到通報？且如果要帶出國，一來出境時就被限制只能帶10萬以內，超過就會被沒收，再來當地也可能沒收高額的現金，要帶出國實在沒道理。

此外，國民黨立委費鴻泰認為陳明文應該出來交代清楚，不要為了圓一個謊說更多的謊，且300萬現金超過贈與稅限制的220萬，他兒子是以借款形式，還是兩夫妻分攤方式去算？或是有沒有繳稅？都該說清楚。

相關議題，很快在網路引發熱議，網友devidevi (凱特)在批踢踢政黑版，發文討論「掉300萬是故意還是巧合？」。

有網友就在批踢踢留言，直言「黑暗兵法，明文掉錢」、「慈善噗克王大賽臺灣賽區」、「什麼貪污治罪，洗錢防治，贈與稅等等，都是用來限制平頭百姓的喔，綠黨高層是不用遵守的」、「1450怎麼不出來硬凹一下」、「這就是台灣價值」。

註：2007年5月，時任嘉義縣縣長陳明文涉嫌民雄污水下水道工程弊案，被懷疑在招標過程中洩露底標。給特定業者以牟取不法利益遭檢調監聽。2012年9月27日，嘉義地方法院宣判陳明文涉下水道貪瀆案一審無罪。2017年9月台南高分院二審以洩密罪改判陳明文6個月有期徒刑，可易科罰金。並在隔年2018年12月「最高法院駁回陳明文上訴，全案定讞」。可易科罰金。

網友在批踢踢論壇留言。（圖／截自批踢踢論壇）

(中時電子報)