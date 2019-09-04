中國電信巨擘華為技術公司因國安疑慮遭美國制裁，但其他國家在採用華為5G設備上仍搖擺不定，美國聯邦參議員克魯茲今天表示，和採用華為設備的盟友交換情報十分愚蠢。

克魯茲（Ted Cruz）今天在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）接受提問時指出，一直以來中國大陸都是美國最重要的地緣政治對手；中國的目標是成為全球霸權，他擔憂中國在太空和網路兩大領域的軍事投資，將對美國帶來威脅。

克魯茲表示，北京竊取美國的智慧財產權、在美國從事間諜活動，他對此提出多項法案，希望能限制孔子學院活動，也在國防授權法（NDAA）中對華為做出限制。

談及華為，克魯茲重批，華為是包裝成企業的國家間諜機構，為此，他提出多項法案對華為祭出禁令。

克魯茲表示，因為中國大陸承諾投資，許多美國盟友持續與華為合作。他以「五眼聯盟」（Five Eyes）為例指出，若這些盟友讓華為協助進行基礎建設，為中國廣開後門，而美國還與他們交換情報，將是「愚蠢的」。

「五眼聯盟」由澳洲、美國、英國、紐西蘭和加拿大組成的情報共享網絡，但各成員國對於是否要讓華為提供5G系統設備存有歧異。

為了美國的安全，克魯茲認為團結盟友對抗華為是迫切的，若對華為做出讓步，可能讓盟友與之有更多合作空間，必須審慎考量。

(中央社)