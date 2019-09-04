德國總理梅克爾即將出訪北京，柏林智庫墨卡托中國研究中心表示，如果北京用更強硬的手段對付香港，對歐盟來說將不再是可靠的夥伴。

墨卡托中國研究中心（Merics）副總裁胡謐空（Mikko Huotari）今天表示，表面看來這次訪問是例行公事，事實上不是一次簡單的訪問，由於美中貿易戰和香港緊繃的局勢，北京在政治和經濟上面臨極大壓力。

過去一年來，德中關係風波不斷，德國對中國大陸的觀感比以往還批判。

胡謐空舉例，去年11月，朝野黨團在國會批評新疆的「再教育營」，引起中國大使館的不快；5G網路建設是否讓華為參與，仍充滿爭議性；由於中國拒絕聲援維吾爾人權的綠黨議員參加，國會數位議程委員會上月臨時取消原訂的中國行。

胡謐空說，歐洲與中國核心價值觀相左的問題，最近不時浮出檯面，梅克爾（Angela Merkel）應該鼓勵中國領導人回應香港示威者的訴求，不要再讓局勢惡化。

不過，他強調，未來幾天和幾週，中國如果用更強硬的手段來對付示威者，不理會港人的基本自由權利和香港的自主性，對歐洲來說中國將不再是可靠的夥伴。

德國企業高層這次也陪同梅克爾出訪，胡謐空指出，中國在金融、汽車和能源領域有開放的跡象，企業應該把握商機，但規模再大的投資案也不該忘了中國的經濟有過度集中在國有企業的結構性問題。

明年下半年德國接掌歐盟輪值主席，屆時德國將舉辦歐中高峰會，歐盟各國領袖都將出席。近來歐盟各成員國逐漸體認到共同立場的重要性，中國政策有走向一致的趨勢，今年3月公布的政策文件，首次視中國為推動另一種治理模式的「體制競爭對手」。

梅克爾此行因此受到歐洲鄰國的關注，胡謐空表示，大家都在觀察梅克爾是否將德國的利益擺在第一位，還是致力推動歐洲共同的中國政策。

對北京來說，梅克爾這次來訪也十分重要。胡謐空指出，歐洲跟美國不一樣，沒有與中國脫鉤，並公開支持多邊主義，北京需要歐洲這個夥伴。

梅克爾6日將與中國國務院總理李克強共進早餐、會談和面對媒體，晚上與中國國家主席習近平共進晚餐。這是她13年總理任內第12度造訪中國。

(中央社)