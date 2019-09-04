來硬的！國會慘敗 英相一次斬21反叛黨員 08:002019/09/04 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生（Boris Johnson）遭遇21名同黨議員反叛，在昨（3）晚的國會投票中輸給反對無協議陣營，反對派今天將掌控國會議事、表決阻止無協議脫歐；這是強生7月上任首相以來遭遇的最重大挫敗，投票結束後，唐寧街表示將全數開除這些反叛議員。 (中時電子報) #英國 #國會 #強生 #議員 #開除黨籍 也許您會感興趣 推薦閱讀 不滿首相強生出招關國會 全英發動串聯示威 08:562019/09/01 國際 嚇阻黨內反對派議員 傳英相可能要求舉行大選 16:432019/09/02 國際 脫歐本周決戰 強生揚言開除倒戈議員 21:182019/09/02 財經 1名陸客消費 抵國旅21人 04:102019/09/03 話題觀察 英國脫歐本周決戰 強生揚言開除倒戈議員 04:102019/09/03 全球財經 英國不再英國了嗎 04:102019/09/03 時論廣場 英相強生暗示親歐議員 阻撓脫歐就提前大選 08:472019/09/03 財經 叛我者亡！英相將出大絕招 引爆保守黨內戰 09:082019/09/03 國際 NBA》史上最佳控衛？ 保羅恐晚節不保 10:402019/09/03 體育 貿易戰激化美元強壓人民幣 04:102019/09/04 財經要聞 國際熱門新聞 驚！他每天只吃這3食物 10年後失明 - 國際 沒送戰鬥機! 學生起訴百事可樂廣告不實 - 國際 壹傳媒虧不停 黎智英：反送中剛好成營運轉機 - 國際 影》糗！UFC前冠軍街頭勸架 遭路人連毆兩拳秒KO - 國際 災情慘！怪獸颶風狂襲 「屍體水上漂」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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