英國首相強生（Boris Johnson）遭遇21名同黨議員反叛，在昨（3）晚的國會投票中輸給反對無協議陣營，反對派今天將掌控國會議事、表決阻止無協議脫歐；這是強生7月上任首相以來遭遇的最重大挫敗，投票結束後，唐寧街表示將全數開除這些反叛議員。

(中時電子報)