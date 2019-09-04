香港眾志秘書長黃之鋒與旅居德國的香港民眾在德國總理梅克爾出訪北京前夕，聯名對她發出公開信，呼籲她協助港人反抗北京的壓迫。

在這封致梅克爾（Angela Merkel）的公開信中，黃之鋒等人首先表示，港人每天都是港警暴力的受害者，期待她身為一個捍衛人權和言論自由國家的總理，向中國大陸領導人表達對香港局勢的憂心和示威者的訴求。

根據德國最大報「畫報」（Bild）率先刊出的全文，黃之鋒等人在信中表示，「您成長在東德，對獨裁政府的恐怖有第一手經驗」。一如東德民眾當年的示威，港人用非暴力方式公開表示訴求，訴諸民主原則，可是「站在我們對面的卻是不容許基本自由權利、而且一再訴諸暴力的獨裁政權，天安門廣場的大屠殺有可能再度發生」。

這封由黃之鋒和藝術家余家希等旅居德國港人共同署名的公開信，最後提出撤回逃犯條例修訂、實施真普選等對中國政府的5大訴求，並期盼梅克爾和德國內閣官員不僅到中國訪問，也要與香港的代表見面，多關心香港絕望的處境。

梅克爾6日即將訪問北京，會晤中國大陸國家主席習近平和國務院總理李克強。這是她13年總理任內第12度造訪中國。

(中央社)