高鐵列車上昨被發現一只裝有300萬現金的行李箱，未料竟是民進黨立委陳明文遺失的，陳明文之子陳政廷出面解釋說是父親要給他去菲律賓開設珍奶店創業之用。對此，菜農林佳新諷刺表示「感人的父愛」，他說大家頂多買珍珠奶茶給自己的小孩喝，但陳明文卻直接幫他兒子開珍珠奶茶店。

林佳新在臉書撰寫「感人的父愛」一文，並指出陳明文搭乘高鐵北上時，結果隨身攜帶的小行李箱忘記帶下車了，後來被其他旅客拾獲才發現，原來這個行李箱裡面有300萬現金。不可思議的是，裝300萬現金的行李箱未上鎖。「原來這是陳明文立委要給他兒子去菲律賓開珍珠奶茶店的創業資金，所以才特別帶上台北」。

林佳新諷刺表示，看到這則報導，真的覺得好感人。原來陳是如此疼愛自己的小孩，大家頂多買珍珠奶茶給自己的小孩喝，但陳卻直接幫兒子開珍珠奶茶店！此外，他發現長期生活在雲林鄉下，真的如同井底之蛙，都不知道外面的世界有多大。原來在菲律賓開家珍奶店需要台幣300萬，比在台灣開店還貴好幾倍，原來台灣已經落後菲律賓了！

對於陳明文攜帶300萬現金在身上，林佳新諷刺表示，這件事曝光後，才知道蔡總統身邊的人是多麼愛台灣。為了標榜和中國大陸不一樣，不但嘲笑微信紅包、支付寶轉帳沒什麼，連一般的銀行匯兌都不願意使用。

最後林佳新提及，2008年陳被收押後的保釋金是300萬，如今讓世人感受他偉大父愛的珍奶金也是300萬，「300還真的是他的Lucky number」。

(中時電子報)