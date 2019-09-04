〈松發肉骨茶〉除了肉骨茶外，亦針對台灣市場推出〈麻辣豬腳麵線〉，每碗240元並附湯。（圖／姚舜）

〈松發肉骨茶〉的〈扣肉〉，因選擇用料不俗且紅燒滷煮火候到位，口感與味道都佳。（圖／姚舜）

日本拉麵、烏龍麵在台退燒，星馬港澳庶民美食取而代之成為台灣外食餐飲市場「新食力」，看好台灣餐飲市場「南向」風潮方興未艾，新加坡股票上市的Bread Talk麵包物語集團正式將自2016年至2018年連續3年在《新加坡米其林指南》中得到「必比登推介」的〈松發肉骨茶〉引進入台，以店中店型式開在台北市SOGO復興館B2的〈松發肉骨茶〉台灣首店，已在本周開始試賣，每天的翻桌率平均超過12次，顯見名列新加坡傳統美食排行榜之道的肉骨茶，在台灣也廣受歡迎。

源於華人的肉骨茶，是星馬最傳統的常民小吃，在星馬到處可以看到肉骨茶的攤檔或小吃店，品牌眾多、口味各有特色。〈松發肉骨茶〉則除了名列新加坡米其林指南推介外，也是國際化最成功的肉骨茶品牌，目前在新加土皮、印尼、泰國、棉蘭與中國都有連鎖據點，台灣是該品牌第8個市場。

台北市SOGO復興館的〈松發肉骨茶〉門面外觀採南洋殖民風格建號建築設計。（圖／姚舜）

萬丈高樓平地起，〈松發肉骨茶〉與〈了凡〉、〈莆田〉等如今在台也有據點的新加坡許多著名餐廳品牌一樣，都是從小吃攤檔起家再憑真實力與好味道逐漸發展為集團。

新加坡柔佛路是〈松發肉骨茶〉發跡之地，1969年，該品牌創辦人為了營生，以手推車作為流動檔口，將一碗碗熱騰騰的肉骨茶端到顧客的桌上，因為用料實在、口味佳，所以受到歡迎。

〈松發肉骨茶〉的肉骨茶湯味道香 濃，喝不夠可以要求服務人員免費加湯。（圖／姚舜）

除了〈肉骨茶〉外，〈松發肉骨茶〉菜單上也可以點到用肉骨茶湯熬煮的〈豬肚湯〉。（圖／姚舜）

創業唯艱，新加坡天氣炎熱，食材若沒有放在冰箱，很容易就失去鮮度甚至壞掉。流動小販那來的冰箱呢，〈松發肉骨茶〉當年是將肉骨茶中的內骨，寄放在開酒檔的朋友冰櫃裡，攤子上的肉骨快要煮完了，再去朋友的酒檔冰櫃拿一出來補貨。

〈松發肉骨茶〉就是如此簡單樸實的開啟了日後輝煌的事業。從在市井的一輛小推車，到今天大街小巷甚至國外都有據點，〈松發〉這一路走來走了50年。如今他們雖然不必再以手推車販售肉骨茶，但手推車卻是〈松發肉骨茶〉的企業標誌，隨時提醒經營團隊「不要忘本」，同時，更要堅持傳統，湯頭胡椒口味、肉骨的口感，皆要維持品牌傳統的口味，帶領客人重回60年代。

〈松發肉骨茶〉的〈豬里肌肉麵線湯〉，豬肉軟嫩滑口，特選的金門手工麵線久煮不易爛、口感爽口。（圖／姚舜）

開在台北SOGO復興館的〈松發肉骨茶〉台灣首店，門口亦放著一台流動攤車，店裝採南洋殖民風格為主軸設計，木桌木椅很庶民，但白色大理石桌面與牆上的大型LED電視卻讓充滿復古懷舊氛圍的店內多了幾許時尚元素。

開在台北市SOGO復興館的〈松發肉骨茶〉，店門口擺放了一台傳統沿街叫賣的攤車。（圖／姚舜）

肉骨茶是華人發明的，早年移民南洋的華人為討生活，幹的都是耗費體力的重活、粗活，所以需要吃得多點補充體力與精氣神，湯內加了大塊肉骨的肉骨茶成了重要主食。不過，因族裔不同，肉骨茶在星馬還有「白派」與「黑派」之分。

馬來西亞的肉骨茶是「黑派」，屬福建口味，用了醬油和中藥材煮湯，湯頭顏色較深。新加坡境內的肉骨茶則多屬「白派」，屬於潮州口味，豬骨熬製的湯頭內加了大量的蒜頭和白胡椒，湯色乳白且有微微辛辣味。這股辛辣，喝下沒多久就會冒汗，可以促進新陳代謝，很過癮。

〈松發肉骨茶〉就是「白派」，白湯用料是新加坡進口，屬品牌不外傳獨家祕方，上桌時熱氣蒸騰還微微冒煙，白胡椒獨有的辛味勁道，喝來過癮。所用肉骨帶著一定比例肥肉，所以不只是香，口感亦很細緻柔嫩，這是〈松發〉重要特色，食饕與吃貨不妨細嚼慢嚥、仔細領略比較其與它家肉骨茶的不同。

〈松發肉骨茶〉的〈滷大腸＆扣肉〉，滷得時間足且火候掌握得好，非常入味且口感軟爛腴潤。（圖／姚舜）

在〈松發〉享用肉骨茶可以免費加湯，除了招牌肉骨茶，菜牌上還有為台灣特別設計的〈豬腳麻辣麵線〉，麵線爽口帶勁，麻辣味亦頗吸引人。另外並有〈滷大腸〉、〈扣口〉〈腐皮〉等小菜讓客人搭配主食。這裡連花生都滷得很透很入味，從此小地方就可以看出〈松發肉骨茶〉的講究，也不能理解其為何能得到米其林祕探青睞並推介了。

〈松發肉骨茶〉的小菜〈滷花生〉滷得很入味，〈酸菜〉也鹹香有味。（圖／姚舜）

首店開在台北市SOGO復興館的〈松發肉骨茶〉，是用被「星爺」周星馳在電影中採用的「雞公碗」盛裝肉骨茶。（圖／姚舜）

開在台北市SOGO復興館的〈松發肉骨茶〉，店內有一幅品牌創辦人早年設攤販售的圖畫，提醒團隊不要忘本。（圖／姚舜）

開在台北市SOGO復興館的〈松發肉骨茶〉，除了方桌外，亦有採南洋殖民風建築騎樓設計的長條吧台座椅供客人享用肉骨茶。（圖／姚舜）

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