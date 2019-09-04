北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩今早在市府顧問蔡壁如等人陪同下參拜關渡宮，傳出她宣布投入明年該區（北投、天母）區域立委選戰。不過，她剛剛澄清，廟方的確介紹她為「參選人」，不過自己僅是參拜上香，並非宣布要選。據了解，黃對參選的意願極低，但柯陣營高層仍在極力勸說。

繼上周參拜龍山寺，黃瀞瑩今早在蔡壁如陪同下參拜關渡宮。她表示，台北市舉辦世大運前，曾到關渡宮祈求賽事不要受到颱風干擾，加上她從小在天母長大，常常騎腳踏車來這，所以也到此祈福。

現場有媒體追問，是否市長柯文哲、蔡壁如等人鼓勵她出馬參選？黃當場僅說「把心裡的願望告訴神明，希望平安順利」；她另表示，台灣民眾黨是市長希望用科學、務實的方法改變政治文化，並透過明年選舉造成改變。

有媒體今解讀，此為黃瀞瑩宣布參選，但她隨後接受電話訪問時澄清，廟方雖有介紹她是參選人，但她沒說要選，只是說「把心裡想法跟神明報告、希望心想事成」，而她所指民眾黨「會以務實方法來改變政治文化，透過選舉來造成改變」等說法，也不是指針對自己個人而是指民眾黨。

黃瀞瑩雖暫否認要正式投入選戰，但明晚6點仍將繼續到天母三玉宮參拜。據了解，她本人對於參選意願極低，不過柯陣營高層仍積極勸進，並透過安排參拜宮廟、拜訪基層，先讓學姐開始在基層亮相。

(中時 )