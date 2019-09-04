2019.09.03新聞深喉嚨 假新聞亂帶「換瑜」風向 吳主席戳破「備胎」 KMT告了！

高雄市長韓國瑜雖以高持度出線，卻因黨內郭台銘、王金平等人動向未明，「換瑜」消息頻傳。國民黨黨主席吳敦義昨日（3）鄭重喊告，卻又傳新北市黨部主委李乾龍為選情焦急，拜會吳求救援；媒體人謝寒冰等點名李該出面講清楚，若無此事就該馬上開告，否則流言蜚語已亂軍心。

吳敦義受訪時激動道：「絕對不會『換瑜』，不會重蹈『換柱』的痛苦，若有人亂講話不提告怎麼行？」國民黨中央昨也開記者會，表示該篇報導未盡基本求證，該記者也承認未向王金平、張顯耀求證，故將對網媒記者提告。

3日又有週刊爆導，韓國瑜民調下滑衝擊立委選情，原評估坐7望8下修到坐3望4。李乾龍焦急不已，特別拜會吳敦義，盼黨中央出手救援。

謝寒冰等人在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》直言，李乾龍應出面講清楚、說明白，若真無此事，也該跟隨吳敦義主席腳步直接出來告，方能正視聽。否則，人家都會笑說：「你看，你看！他不敢告！肯定是有這回事！李乾龍心虛！」

(中時電子報)