2019世界盃男籃賽在經過4天兩輪競賽後，已經確定包含美國、塞爾維亞、西班牙、法國等12隊晉級，大陸、土耳其、委內瑞拉、希臘將拼搶最後4張16強門票。

昨日最令人震驚的是美國與土耳其鏖戰至延長賽才以1分險勝，在分組預賽2連勝晉級，但暴露出來的缺點實在太多，接下來恐怕會遭遇不少挑戰。

另一場戰役同樣驚險萬分，由NBA例行賽MVP得主、「字母哥」阿提托康波領軍的希臘隊，昨晚1分之差飲恨不敵巴西，阿提托康波在關鍵時刻犯滿畢業，明日將與紐西蘭搶出線機會。

目前晉級16強的球隊分別是美國、法國、西班牙、巴西、波蘭、多明尼加、塞爾維亞、義大利、阿根廷、俄羅斯、立陶宛以及澳洲。

被淘汰的球隊則是象牙海岸、奈及利亞、韓國、伊朗、安哥拉、菲律賓、加拿大、塞內加爾、德國、約旦、日本、蒙特內哥羅。

今日進行的8場比賽中6場已無關勝負，波多黎各與突尼西亞將在下午4點半展開廝殺，勝者晉級、敗者出局，晚間8點在北京五顆松場館由地主大陸迎戰委內瑞拉，這場背水一戰大陸有著輸不得的壓力。

明日將進行分組最後8場預賽，土耳其與捷克在上海交手、希臘和紐西蘭在南京對決，目前看起來土耳其和希臘的贏面比較大。

(中時電子報)