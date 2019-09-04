美國男籃昨晚在世界盃分組預賽第二戰雖然最終於延長賽1分氣走土耳其，然而先發大將塔圖卻在終場前扭傷了腳踝，雖然看起來不太嚴重，但對於戰力相對薄弱的美國隊而言無疑是雪上加霜。

土耳其昨晚原本有大好贏球機會，最後讀秒階段保有1分領先優勢，而且美國隊被裁判吹了違反運動道德的犯規，土耳其獲得4次罰球機會，沒想到4罰全部落空，錯過擊敗全部由NBA球星組成的美國隊。

死裡逃生的美國隊，靠著塔圖切入破壞造成土耳其球員犯規，米德頓穩穩罰進2分，美國隊才得以險勝，順利搭上16強列車。

不過，塔圖在這次切入的時候不慎傷了腳踝，在退場的時候沒有穿上保護靴，也沒有一拐一拐的現象，看起來傷勢沒有很嚴重。

塔圖隨後也發了短訊給遠在美國的塞爾提克教頭史蒂文斯，告知自己受傷不嚴重。但美國隊教頭帕波維奇在受訪時表示，「真希望受傷的是我，不是塔圖，不曉得他需要休息幾場比賽。」

(中時電子報)