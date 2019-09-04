左圖/第13號颱風「玲玲」從台灣東方海面北上。第14號颱風「劍魚」已減弱為熱帶低壓(左圖)。右圖/「韋恩」壽命長(近20天)，遇上不斷變化的導引氣流，造成有記錄以來最怪異的颱風路徑。(氣象局)

【氣象】雙颱共舞！劍魚颱風生成 玲玲北上全台防大雨

昨天(9/3)外界形容第14號颱風「劍魚」會在南海打轉，與其他熱帶性低氣壓整合後，被玲玲拉扯轉向東北，往台灣接近，預測的「大迴轉」路徑被形容像是怪颱「韋恩」。對此，氣象專家吳德榮表示，「想太多！當然不可能！」因為「劍魚」的強度很弱，已經減弱成熱帶低壓，既沒那麼長的壽命，所以也無產生類似「韋恩」路徑的條件。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」指出，當年的韋恩颱風壽命長達近20天，才有條件遇上不斷變化的導引氣流，成有記錄以來最怪異的路徑，且第一次從濁水溪口登陸時為「中度」，給台灣帶來極大的損失。相較之下，最新各國模式的資料都顯示，「劍魚」已減弱為熱帶低壓，壽命這麼短，不可能變成「韋恩第二」。

吳德榮說，劍雨雖然降為熱帶低壓，但最新歐洲模式仍顯示，周五至下周一(6日~9日)它的殘餘環流有可能給全台帶來局部陣雨或雷雨，並有較大降雨。故其強度及路徑，仍需持續觀察。

(中時電子報)