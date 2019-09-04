民進黨立委陳明文昨(3日)傍晚傳出在高鐵遺失300萬現金找回，引發外界質疑為何會帶著這麼大筆現金。陳明文兒子澄清是要拿來去菲律賓開珍奶店用。對此，名嘴謝寒冰沉痛表示，陳明文是甚麼人大家很清楚，但國民黨給人的感覺就是議題主導不夠，被人牽著走。他盼「國民黨學學王世堅」。

國民黨立委費鴻泰認為，陳明文應該出來交代清楚，不要為了圓一個謊說更多的謊，「300萬現金超過贈與稅限制的220萬」，他兒子是以借款形式，還是兩夫妻分攤方式去算？或是有沒有繳稅？都該說清楚。

謝寒冰在個人臉書直播中說， 陳明文在高鐵上掉錢，但國民黨看起來就沒什麼戰鬥力，每天的政論節目，都在講郭柯王，陳明文掉錢為甚麼不敢報警呢？沒事帶這麼多現金幹甚麼？國民黨對這些議題就直接質疑，不要被別人帶著議題跑。他希望國民黨，「多學學王世堅，整天都在講柯文哲」。

他強調，國民黨應該要硬起來，，應該針對私菸案、慶富案、氣爆案、陳明文案，不斷地打，照三餐打，每天透露一些細節，這些才是國民黨民代該做的事。只靠中天一台，要對抗綠媒十幾台，要怎麼打？國民黨要有戰力，國民黨2020才有望，韓國瑜才有機會。藍軍要想辦法主動出擊。

謝寒冰解釋，現在情勢非常險峻，台灣出現一個很奇怪的現象，罵執政黨的媒體，比罵在野黨的媒體少很多，幾乎沒有。這等於整個媒體都在監督在野黨，這除了民進黨操作輿論機器，國民黨自己也不爭氣。這是很可惜的事情。

(中時電子報)