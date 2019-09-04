德國總理梅克爾即將出訪北京，德國大報「世界報」建議她向北京清楚表達保障港人權利的立場，如果中國不接受，歐盟可考慮與台灣建交。

德國「世界報」（Die Welt）集團總主筆舒斯特（Jacques Schuster）批評，德國經常教訓美國等盟邦，對他們有道德優越感；在中國這樣的巨人前卻通常只是閃躲。外長馬斯（Heiko Maas）評論香港局勢，「情勢持續惡化，我們呼籲各方都要讓步」，等於什麼也沒說。

舒斯特在這篇2日刊出的社論指出，香港天天都有人在街上被拖進秘密警察的車和丟進牢裡，只因他們勇於提醒北京1984年「中英聯合聲明」賦予他們的權利。德國官員只會呼籲、建議和要求各方冷靜，彷彿這是一場勢均力敵、雙方也該負一樣責任的對抗。

舒斯特認為，歐盟面對中國時習慣自我矮化，導致中國領導人一點也不把歐洲放在眼裡。事實上，歐盟已經壯大到可以對北京明白表示，極權政府對香港的任何一步都將付出代價。如果中國連在中英聯合聲明保證的港人權利都無法忍受的話，歐盟手中還有其他政治武器，那就是與台灣建立外交關係，並承認達賴喇嘛為西藏的國家領袖。

舒斯特指出，如果走到這一步，歐洲應該賦予港人難民地位和公民身分，因為港人對自由表現出的渴望和勇氣，讓人毫不懷疑他們將為歐洲和西方世界帶來好處。

「商報」（Handelsblatt）4日在社論中也指出，長期來看，對北京卑躬屈膝從來就不值得，只會增加被當成肥羊宰殺的危險。

商報認為，不論是社會信用體系或在企業內成立黨支部，外商在中國面臨的政治壓力愈來愈大。為了本國企業的利益，梅克爾應該把握機會，向北京領導人明白表示反對鎮壓香港。

根據德國政府公布的行程，梅克爾6日將與中國國務院總理李克強共進早餐和面對媒體，晚上與中國國家主席習近平共進晚餐。這是她13年總理任內第12度造訪中國。

(中央社)