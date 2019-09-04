根據昨日最新公布媒體民調，總統蔡英文支持度再攀升，高達49%，而高雄市長韓國瑜支持度僅41%。甚至若由郭台銘對戰蔡英文，變成郭台銘支持度49%，略高於蔡英文的46%。韓粉們看完這份民調笑噴，紛紛表示小英民調太低了，不如直攻100%，或是「應該不只49%，最少也有87%」、「照這樣灌差不多到11月應該能到200%」。

據《TVBS》昨日最新民調，國民黨總統提名人韓國瑜，近日負面事件連傳可能影響選情，調查結果顯示，如果是由民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜兩人對決下，在有投票意願的民眾中，蔡英文支持度由8月16日調查的47%略增兩個百分點，至49%，韓國瑜則略減為41%，蔡英文領先韓國瑜幅度由前次調查的5個百分點擴大為8個百分點，另外一成沒有表示意見。

若郭柯合作，由郭與蔡、韓競逐：蔡英文支持度略增為34%，韓國瑜維持31%，郭台銘略減至27%。若僅郭、蔡兩人對決：郭台銘支持度49%，略高於蔡英文的46%。蔡、韓、柯、郭喜好度：郭台銘最高，為43%，柯文哲、蔡英文皆為39%，韓國瑜為34%。

網友們看完這篇民調後，在《中時電子報》FB留言破1700則，「 應該有99%吧！自己寫幾趴都行。欺騙自己也爽，讓人讚嘆啊⋯」、「T台本來就支持郭，這種民調可想而知，看看就好，介意了就中計了」、「恭喜菜皇，2020讓妳知道什麼是真民調」、「那請手下留情，不要花錢請人黑韓，把這些錢幫助辛苦的人不是很好嗎」、「直接87%比較高噢！」、「恭喜女皇！很快民調就會上升到100%了。」、「民調公司弄錯了，應該是94.87%」、「照這樣灌差不多到11月應該能到200%」、「應該不只49%，最少也有87%」、「乾脆講支持率百分之3百好了連下下屆都不用選」、「我不信！小英支持度沒有110%我都不信」。

(中時電子報)