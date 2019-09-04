火箭總管莫瑞向來以毒辣眼光著稱，今夏又成功招攬了創下連續三季場均大三元紀錄的韋斯布魯克，也讓火箭的戰鬥力更上層樓。莫瑞近來在推特聊天的時候突然表示尼克的計時器自從1998年之後就已經壞了，嘲諷尼克這20年來毫無做為。

莫瑞意有所指地認為尼克老闆多蘭不會用人，只會花大錢，簽下來的都是二線球員，甚至是別人不要的。

尼克在1999年上演老八傳奇，一路闖進總冠軍賽才止步，接下來20年只有5次進季後賽，4次一輪遊。長年在東區墊底，成為每支球隊眼中的肥羊，看到就忍不住想要狠咬一口，反觀同樣扎根於紐約的籃網，今夏找來杜蘭特和厄文，有逐漸取代尼克在紐約的正統地位。

火箭在莫瑞的領軍下，連續10季闖進季後賽，他個人則在2018年獲得年度最佳總管頭銜。火箭過去幾年是由哈登和厄文坐鎮的時代，如今變成哈登與韋斯布魯克藍手的局面。

火箭目前如日中天，是有實力角逐總冠軍；尼克則是江河日下，今年夏天手中5000萬美元的籌碼找不到一位巨星加盟，真可憐！

(中時電子報)