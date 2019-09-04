圖為前新北市長朱立倫(右)、高雄市長韓國瑜(左)。(資料照,郭吉銓攝)

明年總統大選，國民黨內近日出現韓國瑜結盟前新北市長朱立倫的「韓朱配」聲浪。對此，中國國民黨桃園市黨部主委楊敏盛認為，若朱願意出來相挺，效應會出來，楊建議韓國瑜好好跟朱談，也要跟國民黨主席吳敦義好好談，最怕吳又卡朱，「若破局國民黨這局就結束」。

國民黨青壯派立委及縣市長日前在臉書上串聯支持「韓朱配」，盼整合能看見曙光。據了解，韓陣營正在與朱陣營溝通，近期兩人有見面商談合作的可能。不過由於「韓朱配」過於敏感，朱辦2日回應「不要位子，一定幫忙」。

據中評社報導，楊敏盛指出，韓國瑜應該給副手很大權限，對於主導重大政策可以交給朱，提供舞台發揮，不用擔心被冰起來，且現在韓的國政顧問團，一大半是朱人馬，韓朱一定可以合作愉快，政見、政策執行與合作沒問題。

不過楊敏盛提及，朱立倫不可能一下子往韓國瑜身上貼去，主要擔心吳從中作梗，如何讓朱不當陽春副手？吳敦義、韓國瑜與朱立倫三個人，要開誠布公，好好談。他認為韓要沉得住氣，證明自己扛得起大局，韓也應該誠懇邀請朱來搭配彌補條件的不足，國民黨也要讓朱有舞台，發揮長才，這個舞臺就靠吳敦義去搭建。他說最怕吳又卡朱，若破局國民黨這局就結束。

(中時電子報)