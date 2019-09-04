南加州聖克魯斯島外海昨天發生火燒船事故，官方今天表示共34人罹難，目前已尋獲20人遺體，救難員正設法打撈據信仍在船上或海中的14人遺體。

全長23公尺、名為概念號（Conception）的潛水船昨天凌晨起火沉沒，目前仍深埋18多公尺深的水底。而距離事故地點不遠的碼頭上，堆積愈來愈多悼念亡者的鮮花、照片與箋紙。

路透社報導，罹難者年齡從17歲到60歲都有，但詳細資料不多。目前為止，已尋獲20具嚴重燒焦的遺體，救難人員計劃採用DNA分析，以確認死者身分。

官員說，目前尋獲的11名女性和9名男性的遺體，有必要採樣DNA來辨識身分。

主管當局表示，罹難者多數是聖克魯斯（Santa Cruz）與聖荷西（San Jose）地區的居民。

概念號船上有6名船員。事發當時，包括船長在內的5名船員在艦橋甲板上順利跳海逃生，唯一未跳海的船員則是因為當時仍未起床，與其他33名乘客據信均已葬身火海。

當局已著手調查起火原因。

(中央社)