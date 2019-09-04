台南市消防局表示，4 日天凌晨4時20分國一南下麻豆路段304.6公里路段嚴重車禍，據報有4部營業半聯結車、全聯結車發生追撞，導致1人死亡、1人受傷，由於聯結車打折撞上護欄，車體碎片、貨物散落一地，目前該路段全線封閉，由國道員警處理中，此車禍也讓車流湧向平面道路，造成麻豆附近大塞車。

國道南下麻豆路段4日清晨4部車追撞，1死1輕傷。(翻攝相片／劉秀芬台南傳真)

據國道警察局第四大隊調查，36歲羅男疑似疲勞駕駛，追撞前方載送砂石營半聯結車，導致後方駕駛營半聯結車57歲江男未注意車前狀態，撞擊被已追撞的第一車，江男後方第四輛全聯結車亦因未注意車前狀況，撞擊江男的營半聯結車。

據消防局透露，警消人員到現場時，發現追撞砂石車的貨櫃車車頭嚴重變形，駕駛被夾在車頭內，消防人員用吊車將車頭吊上路面後，再進行破壞脫困，不過司機已明顯死亡。另一名江姓傷者，意識清楚，可自行行走，頭部及上唇撕裂傷，右側肋骨斷一根，四肢擦傷，送麻豆新樓醫院救治。

此4車連環撞事故占據所有車道，國道警方緊急全線封閉並進行拖吊作業，疏散回堵車流，正排除障礙中。此外，除已死亡羅姓駕駛，其他3人經檢測均無酒精反應；此案正由國道大隊新營分隊及刑事組處理中。

(中時 )