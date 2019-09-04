李正皓說，陳明文為什麼視300萬如糞土？因為在政治獻金的行規來說，300萬的單位僅是0.03。(李正皓FB)

昨日上午有民眾在高鐵北上列車撿到一個未上鎖的登機箱，查看後發現箱內竟有300萬元的現金，高鐵依據規定流程追查，發現失主是民進黨立委陳明文，且傳出陳明文對於高鐵報警一事相當不滿。國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，「陳明文為什麼視300萬如糞土？因為在政治獻金的行規來說，300萬的單位僅是0.03。」

高鐵列車昨發現一只裝有300萬元的行李箱，經查失主是民進黨立委陳明文！陳明文之所以要帶300萬鉅款北上，次子陳政廷說，這是要給他去菲律賓創業之用。但陳明文為何帶著300萬趴趴走，而不採用安全、迅速的銀行匯款、轉帳，引發高度關注。

陳明文是民進黨英系龍頭，300萬元失而復得的新聞傳出後，到底是私人資金或是「其他公務」，予外界想像空間。傳出陳明文對於高鐵報警一事相當不滿，陳明文兒子陳政廷說，從頭到尾，他父親都沒跟高鐵「對上」，並沒有對高鐵報警而生氣一事。

國民黨草協聯盟發起人李正皓對這起300萬事件發表看法，他說，「陳明文為什麼視300萬如糞土？因為在政治獻金的行規來說，300萬的單位僅是0.03。立法院前秘書長林錫山因涉嫌收賄，羈押接受調查時，遭查出曾經在2015年年底與某企業家各出1000萬以政治獻金的名義私人贈與給蔡英文。」

李正皓說，並且林錫山在裝滿2000萬，總重33.34公斤的旅行袋中放了一個紙條，內容寫道：「x董0.1，本身0.1，祝平安順利成功！」他說「看懂了嗎？在台灣億來億去的選舉潛規則中，1000萬的單位是0.1，1億的單位是1，至於300萬是多少？自己換算。」

(中時電子報)