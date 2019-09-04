龔慈恩和林煒一對兒女，都遺傳父母好基因。(圖／翻攝自微博)

林煒女兒是學霸才女。(圖／翻攝臉書)

花系列小生林煒和港星龔慈恩結婚20年，育有一對兒女，不過看似鶼鰈情深的兩人，卻爆出婚姻危機，林煒被週刊拍到和女總裁當街激吻，不倫戀甚囂塵上，其實，林煒這段婚姻，一直女強男弱，加上兩人因工作聚少離多，龔慈恩已很久沒在社群放出和他的照片了。

龔慈恩走紅90年代，因在《雪山飛狐》飾演深情不悔程靈素，有「 最美程靈素 」之稱，後在張衛健版《西遊記》扮絕世觀音、《雪花神劍》惹人憐的聶小鳳，仙氣模樣奠定她古裝女神封號，日前在《那年花開月正圓》中飾演婆婆角色又爆紅，戲約不斷，更被讚美貌不減當年，。

而她也因《雪山飛狐》和林煒相識相戀，兩人1999年低調在溫哥華結婚，不過在之前她曾有一段婚姻，和建築商人霍振華結婚1年多，就發現對方有婚外情，她毅然決定離婚，和林煒婚後常相隔兩地忙碌，她多在大陸拍戲，而林煒則在台灣，結婚20年一直都女強男弱。

龔慈恩和林煒育有一對兒女，都遺傳父母好基因，尤其女兒林愷鈴繼承媽媽仙氣容貌，擁精緻立體五官和173公分勻稱身材，有「港版吳佩慈」封號，而她不僅外型出色，還很有才華，3歲開始學習音樂，精通鋼琴、中提琴、長笛、劍術、騎術等，現更是香港大學建築系的高材生，是名符其實才女。

(中時電子報)