韓國瑜代表國民黨出征2020總統大選。（圖／資料照片）

2019.09.03新聞深喉嚨 假新聞亂帶「換瑜」風向 吳主席戳破「備胎」 KMT告了！

高雄市長韓國瑜深陷黨內分裂危機，前台北市副市長、立委參選人李永萍直言，「換瑜」傳聞不斷，控怕是「有心媒體」的刻意操弄，目的可能是「置入性行銷」。身為立委候選人他可負責任跟大家講，國民黨地方黨部已在談總統、立委聯合競選事宜，換瑜、雙母雞根本無稽之談。

李永萍感嘆，連國民黨黨主席吳敦義昨日（3）都出面闢謠，甚至將對不實報導喊告。明明沒有的事，竟然也能被搞得沸沸揚揚，弄得韓國瑜本人都要出來，自己開臉書直播澄清，坦白說，這真的只是國民黨內造謠生事的問題嗎？李認為，這根本是有心媒體刻意操弄。

李永萍坦言，這些所謂「有心媒體」，不管是因為「置入性行銷」的可能性，還是有些媒體真的稍微經驗不夠、不察，成為別人想要操作、放話的工具，這點值得大家思考。

不僅如此，李永萍進一步指出，這類新聞到底好到誰？恐怕就是蓄勢待發想出來參選的第三組人！否則，有誰還能從這類新聞得到好處呢？有許有人會認為民進黨，但民進黨如今一旁隔山觀虎鬥納涼就好，根本不需要出手。國民黨已從各角度表態，地方黨部也已經動起來，在討論總統與立委的競選合作事宜，又怎麼會有「換瑜」跟「雙母雞」的問題？

(中時電子報)