台灣作家龍應台在社交媒體上寫了一段長文，以「花園的地上有一顆雞蛋」形容香港，形容香港年輕人，試圖營造出一種「以卵擊石」的悲情。對於這樣的言論，中共黨媒《人民日報》APP人民鋭評今刊文反駁：只見雞蛋，不見炸彈。

文章指出，四處叫喊帶有「港獨」色彩的口號，瘋狂堵塞機場破壞地鐵設施，在街頭縱火，這哪裡是雞蛋？這是鐵錘。如果任憑騷亂遷延，香港才有巢傾卵覆之虞。將普通香港青年與暴力極端分子混為一談，既美化了暴力，也捆綁了大多數善良市民，這是對暴力的縱容，也是對大眾的不公。我們不能只看聲勢，不問是非；不能只有觀點，不講事實。

文章直指，龍應台的「雞蛋」中到底藏的是什麼？「是一貫的偏見。對這場長達近三月的騷亂，龍應台視而不見，完全將矛頭對準了內地，挑唆香港和內地的關係。」

龍應台說大陸不了解香港篳路藍縷的艱辛歷史。文章反駁，正是因為太了解，我們才不忍看香港再亂下去。香港和祖國的命運始終相連，中央所做的一切都是為了香港好。面對香港亂局，全國人民憂於言表，不希望毀掉香港的繁榮穩定，不希望極盡「攬炒」（同歸於盡）綁架獅子山下大多數矢志奮進的人，這才是對香港最大的尊重與愛惜。

龍應台說大陸不懂香港人濃厚的原鄉情義。文章反駁，正是因為太理解，所以才充滿包容關愛。猶記得三年前香港機場的那次快閃，人們在《踏雪尋梅》中聽出了需珍惜「好時光」，在《獅子山下》中記住了要「同舟共濟」。也看到街頭被暴徒圍毆的香港光頭警長劉sir的回信，他說：「只恨他們亦是中國人，打不是，不打也不是。」這是許多中國人的樸素情感。血濃於水，骨肉相連。14億內地同胞對香港有著不可磨滅的關愛之情，這才是真正的原鄉情義。

文章稱，沒有人否認，目前香港社會存在不少待解之結，需要紓困解難，但發展才是解藥，極端暴力只會打上死結。沒有人否認，香港有不錯的家底，但在全球經濟格局深度調整、國際競爭日趨激烈的背景下，也面臨很大的挑戰，經不起內耗，經不起折騰。也正因這樣，人們呼喚理性溝通，呼喚進一步凝聚止暴制亂、恢復秩序的共識和行動，呼喚解決香港深層次問題，共謀發展之道。

文章稱，一個真心信奉法治價值的人，不會認同什麼「違法達義」；一個真心認可自由價值的人，不應對不同意見拳腳相向。龍應台對此絕口不提，更看不到香港反對派和暴力分子顛覆政權的企圖，這既是顛倒黑白、混淆是非，更暴露了她思維的狹隘。

文章稱，中國人民的愛國情懷深藏於血脈之中。3年前，在香港大學，當龍應台問到在場香港市民的啓蒙歌曲，她完全沒想到全場齊唱《我的祖國》。這樣的合唱，顯然在她的意料之外，但卻在我們的情理之中。旋律背後，是山川河流稻香，是鄉關家國故園，是口口相傳的文化記憶，是代代相傳的身份認同。「作為一個中國人，不去呵護這種家國意識，卻去肢解它、去摧毀它，這就是龍應台的偏見。」

文章稱，沒有人會比中國人更在乎香港的前途命運。香港是東方之珠，也從來都是掌上明珠。但正因為極珍視，我們希望它始終靚麗璀璨而不是蒙塵。

文章稱，號稱文化人的龍應台，她的邏輯其實早被大陸網民看穿，那就是思維上的狡猾：當你和她談止暴制亂，她卻和你談情懷；當你和她談家國情懷，她卻要和你說民主法治；但當你真的和她談中央對香港的全面管治權就是基於憲法和基本法，她卻強調你為何要干涉香港自由；而當你尊重特區政府高度自治權、尊重修例或停止修例、給香港足夠的空間，她卻怪你為什麼「不去了解」。

(中時 )