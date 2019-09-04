立法委員馬文君平日馬不停蹄勤走基層，從都會到鄉間，從機關到學校，甚至連學生都成為她的粉絲。（楊樹煌攝）

南投縣立法委員選舉第一選區包括（草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池）4鄉鎮，國民提名人馬文君，因平日勤走基層，已連任3屆立法員委員，將挑戰4連霸，勤快、認真的庶民好形象、選民對她印象深刻，但本屆面對民進黨不分區立委蔡培慧挑戰，她總是戒慎恐懼，如履薄冰，勤於耕耘各鄉鎮，絲毫不敢掉以輕心。

馬文君是921大地震後，接任埔里鎮長8年，當時南投縣第1選區立法委員吳敦義接任行政院長，在立委補選中投入選戰，當時擊敗捲土重來的前立委林耘生，成為南投縣首位女性立法委員。

2012年競選連任時，再以6成的得票率大勝民進黨推出草屯鎮藉的學者參選人張國鑫，2016年又在草屯鎮以外鄉鎮，全數勝出，再度擊敗張國鑫，順利3連霸。

本屆再獲得國民黨提名，代表國民黨角逐南投縣立法委員選舉第一選區參選人，平日勤走基層，給人深刻印象的馬文君，最鮮明的特徵就是她平常喜歡穿著牛仔褲搭黑襯衫，因為她認為，擔任南投縣的立委，經常要上山會勘水利、交通工程或道路改善工程，穿著裙子較不方便，還是選擇耐髒耐磨的牛仔褲最適合，也成為她的喜好與習慣。

馬文君從基層縣議員、鎮長到立委，她一直對選情充滿信心，因為她深信，凡走過必留下足跡，她認為，只要認真做事的人、努力走過的路，相信必能獲得鄉親和選民的認同。

(中時 )