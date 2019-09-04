「向辛苦的老師致敬！」林務局東勢林區管理處為慰勞作育功高的老師們，特別推出大雪山及八仙山森林遊樂區門票優惠活動，憑教師證享門票10元，同行人員門票半價優惠，優惠期間為108年9月28日至9月29日。另武陵山莊在9月份期間不分平假日，憑教師證享雙人房2388元(1間房1張證件)，並提供早晚餐。

東勢林管處指出，辛苦的老師們，拋開工作煩惱和壓力，放鬆身心，和親友來趟山林之旅，享受森林浴，體驗森林自然生態之美，來國家森林遊樂區就對了，八仙山、大雪山、合歡山及武陵國家森林遊樂區，是您出遊首選的好地方。

八仙山取用十文溪豐沛水源而設置之親水設施及武陵桃山瀑布，飛濺的水花，伴隨著豐富的陰離子，具有森林療癒效果；合歡山有著獨領風騷的高山景致，充滿生命力；大雪山森林遊樂區終年雲霧繚繞，雲海、晚霞、落日之美名冠全台，無光害無污染的星空更是追星族的必訪聖地。出發吧！一起來體驗大自然。

相關旅遊資訊，請洽大雪山遊客中心(04)25877901、八仙山遊客中心（04）25951214、合歡山遊客服務中心(049)2803985或松雪樓(049)2802980、武陵山莊(04)25901020或25901288 (武陵山莊訂房網址http：／／www.hoyaresort.com.tw／inn／index.php)或至台灣山林悠遊網： http：／／ recreation.forest.gov.tw查詢。

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