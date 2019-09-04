台北市立動物園裡的「熱帶雨林館」外型像極了穿山甲，也被稱為「穿山甲館」這裡今年7月開幕後，人氣紅不讓！這裡也有很多熱帶雨林的珍貴物種、咖啡館裡也使用公平貿易咖啡豆。歡迎大小朋友來這看可愛的動物，思索人與大自然的關係！

生產棕櫚油，不代表要犧牲熱帶雨林和雨林動物的未來（鈷藍箭毒蛙）。（台北市立動物園提供）

遠在地球另一端的亞馬遜雨林和剛果盆地熱帶雨林，正遭受熊熊烈火吞噬，場場無情的大火將為生物界、包括人類，帶來極大的浩劫，使得許多動、植物甚至快速瀕臨滅絕。每一次災難的發生，除了各國政府痛定思痛檢討疏失、謀求補救措施之外，身為地球公民的我們，也該認真思考還可以為環境永續貢獻什麼心力？

為了讓民眾了解如何在維持生活品質的情況下，聰明選購具環保標章的商品，來愛護生態、保護雨林，台北市立動物園近期規劃了「生物多樣性暨雨林超市-貨架上的雨林」特展，將雨林模擬成超市，民眾可以使用互動式裝置來掃描商品，藉此學習如何選擇友善雨林的生活用品和食品，同時認識友善環境認證標章。

台北市立動物園邀請民眾在喝咖啡的同時，一起愛護熱帶雨林、友善自然環境。（台北市立動物園提供）

另外棕櫚油提煉自油棕樹，儼然已成為現今人類生活上使用最大宗的油脂，而不當種植油棕樹的模式，也成了砍伐原始雨林的最大元兇。「貨架上的雨林」結合民眾日常生活所能觸及的用品，以寓教於樂的方法，教導民眾保護雨林，可以從改變日常的消費行為開始做起！

每個人都應該由自身做起，當個有意識的消費者，減少使用一次性塑膠製品，出門攜帶環保餐具。（台北市立動物園提供）

在「熱帶雨林室內館(穿山甲館Pangolin Dome)」內，也典藏了很多熱帶雨林的珍貴物種，期盼透過完整的熱帶雨林展示，進而提升民眾支持及共同保育雨林的意願！例如館內二樓的「熱雨咖啡館」，便是使用FairTrade公平貿易咖啡豆，邀請民眾在喝咖啡的同時，一起愛護熱帶雨林、友善自然環境。

受到人為開發的影響，每天都有大面積的熱帶雨林正在快速消失，如果每個民眾都能夠由自身做起，當個有意識的消費者，例如購買具有公平貿易認證的咖啡及FSC(Forest Stewardship Council)標章認證的食品、減少使用一次性塑膠製品，出門攜帶環保餐具，購物時自備環保袋、少吃紅肉與乳製品，減少畜牧業碳足跡的排放，相信將有助於延緩熱帶雨林被砍伐的危機。

亞馬遜和剛果盆地雖然距離台灣很遙遠，但全球氣候可說是牽一髮而動全身，民眾應意識到雨林大火的嚴重性。台北市立動物園在此要大聲地呼籲，請大家和我們一同來保衛地球，捍衞雨林的陣線缺一不可，請不要讓雨林以及生活在這塊土地上的生物，成為腦海中的記憶，讓後代子孫也能同樣擁有這塊美麗的大自然。

(中時電子報)