黃敏惠就任8個多月，就算局處長一度大換血，但副市長一職始終懸缺，讓各界猜個不停。上個月黃敏惠終於露出口風，說副市長是女性，曾當過民代，原訂8月就會到任，日子拖過1天又1天，3日黃敏惠終於在市務會議中公告周知，指副市長陳淑慧明天5日到任，佈達典禮將與大家正式見面。

黃敏惠說，前兩任擔任市長期間，和當立委的陳淑慧有頻繁的公務往來，特別是陳淑慧長期在教育委員會，對市政推動幫忙很多，這次會找她來，除兩人理念相近，最重要是陳淑慧有很好的溝通協調能力，跟中央部會也很熟，尤其又有科技和教育的專才，一定能扮演好副市長的角色，肯定「她是個會努力做事的人」。

因陳淑慧長期在台南市，與嘉義淵源不深被拿來放大檢視。對此，黃敏惠強調她重視陳淑慧的能力，並舉她過去任用的副市長、祕書長也有從雲林、台南來的，「雲嘉南是大生活圈」，嘉義市更是個多元包容的城市，且在洽談過程中，陳淑慧已來過市府多次，相信可以很快進入狀況，期許陳副市長上任後，能擔任嘉市與中央部會最佳的橋樑。

現年62歲的陳淑慧，有2屆立委資歷，曾擔任立法院教育及文化委員會召集委員，最高學歷是美國University of South Dakota 高等教育博士班，2016年獲國民黨徵召戰台南市第4選區，敗給曾任民進黨發言人的前台南市議員林俊憲。

(中時 )