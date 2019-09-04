RC-135W偵察機

為了制敵機先，遏制可能的突襲，並掌握對手的罩門，美軍正在中國大陸門前，利用雷達蒐集的數據和人工智慧（AI），掌握解放軍的海空作業常態。

據《防務一號》（Defense One）網3日報導，美國太平洋空軍（PACAF）珍珠港總部的飛行員和研究員利用這些即時到為期1年的資訊，來了解廣大太平洋區空中交通常態的概況。一旦出現類似將發動攻擊的異常狀況時，美軍就比較容易發現。

美國太平洋空軍官員拉柏（Ryan Raber）指出，要是有6個月、8個月，甚至1年的數據，就可以開始了解，這模式，也就是所謂的「常態」會是什麼樣子，接著從中發現「異常」狀態，並加以解讀。而利用人工智慧判讀，可以將原本得花好幾天的流程壓縮為短短幾分鐘。

拉柏說，要是有人想攻擊美軍，美方會想要搶先知道他們的決策流程，以了解需要在什麼地方儘可能發揮戰力，以防患未然。

儘管他並未明說這所謂的「有人」是誰，但分析指出，近年來中俄軍方不斷增加在美國太平洋空軍執行任務區的出現頻率，並愈靠愈近。此外，分析認為，隨著解放軍在南海爭議海域造島，並加以軍事化，在相關區域的空中活動也愈來愈富侵略性。

拉柏說，他們正設法開發人工智慧僚機駕駛，可回顧幾個月，甚至幾年前的資料，看上次偵測到類似的異常行為是什麼時候。而人工智慧根據以往的資料，眼前的情資與其他因素，就能提供建議，或預測對方可能的行為，讓飛行員做出較好的決定。

(中時電子報)