有酒駕前科的吳姓、賴姓2名男子，去年11月間，2人各自飲酒後，分別駕駛小貨車、重機外出，在苗栗泰安鄉發生車禍受傷送醫，2人經警方詢後移送苗栗地檢署，檢方日前簡易判決各處5個月及4個月有期徒刑，得易科罰金。苗栗地檢署特別呼籲民眾切勿酒後駕車，以免誤人誤己。

檢方表示，32歲的吳姓男子因於2015年因涉酒駕，後由桃園地院判處有期徒刑2個月，後以易科罰金執行完畢。另23歲的賴姓男子，則於2016年因涉酒駕案，被台中地院判處有期徒刑2個月，但因賴某無錢繳交易科罰金，因而入獄執行。2人並分別被吊銷駕照。

去年11月22日晚間，吳某在台中公司宿舍飲酒後，隔天一早再度飲用保力達，晚間，吳某駕駛小貨車行經苗栗泰安鄉某道路時，與騎機車的賴姓男子發生擦撞，2人雙雙掛彩，吳某後腦挫傷，賴某則大腿受傷，同送東勢農會附設農民醫院救治。

轄區警方到場，對吳實施酒測，結果酒精濃度高達0．68，賴某則以抽血檢測，酒精濃度高達1．29，警方調查，賴某則是在事發前在泰安鄉士林村飲酒後駕駛重機車肇事，警方因而將2人依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署。

經苗栗地檢署檢察官簡泰宇偵辦後，認為2人都是酒駕累犯應加重處刑，於8月22日以簡易判決判處吳某有期徒刑5個月，賴某則處有期徒刑4個月，都可易科罰金。

由於2人都是酒駕再犯，苗栗檢地檢署主任檢察官莊佳瑋呼籲，民眾切勿酒後駕車，如需飲酒，請搭乘大眾交通工具或是請未喝酒親友接送，以免誤人誤己。

(中時 )