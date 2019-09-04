大陸央視新聞報導，CGTN主播劉欣於9月3日應邀以嘉賓身份，在美國紐約就中美貿易和香港問題接受美國主流媒體CNBC《華爾街直播室》欄目3位主持人大約12分鐘的採訪。這是劉欣繼「中美女主播跨洋對話」之後，第2次以嘉賓身份在美國主流媒體直播節目中就熱點問題發出中國聲音，傳遞中國觀點。

當被CNBC主持人問到中國對於貿易戰的反應時，劉欣說道，中方最新一輪的加稅已經發出一個強有力的信號。必須承認，貿易戰讓雙方都遭到損失。如果美國政府能夠創造條件恢復談判，中方願意與美方達成一個互利互惠，雙方都能接受的協議，但是美國政府9月1號加稅並不是一個正確的方向。

在談到普通中國人對於貿易戰的認識時，劉欣提出個人觀察，「這幾天我在紐約逛了商場，看了一下標籤上的價格，也問了美國民眾一些問題，他們還沒感受到貿易戰對消費者造成的影響，但是在中國城，商戶已經感受到了貿易戰帶來的影響。在中國，普通老百姓的日子還是照舊，沒有受到太大影響。但是如果你問在出口美國企業的工人，他們已經感受了貿易戰帶來的不確定性。」

在被問到美國企業遷出中國時，劉欣答道，這在2015年就開始了，這是一個正常的價值鏈轉移的現象，企業將工廠搬到勞動力更加低廉的國家，比如越南，比如一些非洲國家。這是一個正常的經濟現象。但是，中國不會因為價值鏈轉移而對越南和非洲國家徵收額外的關稅。

劉欣表示，貿易戰並沒有讓中國就業出現很大波動。7月數據顯示，中國中小企業就業是增長的。這些小企業非常有韌性，非常靈活。劉欣還說，中國對於貿易戰不會太擔心，因為中國國內消費動力強勁。

在談到智慧財產權保護問題時，劉欣說，在華投資的中國公司並沒有認為他們的智慧財產權被盜竊，一個美中商會的調查顯示，只有大約5％的企業認為他們被要求轉讓技術，但是並沒有被強迫。劉欣還說，中國正在加大對於智慧財產權的保護力度，中國也特別注重對於創新的投入，而且還實施了外資投資法。

在談到赴美旅遊人數下降時，劉欣說，她這次來美之前在美國大使館看到長長的隊伍在辦理簽證，說明中國遊客還是特別樂意選擇到美國旅遊。只是美國最近的做法讓中國人民覺得不受歡迎，比如美國針對中國留學生的舉動。

在談到香港問題時，劉欣說，香港暴亂不會蔓延到大陸。目前部署在深圳的部隊只是起威懾作用。她說儘管抗議活動還在進行，目前香港局勢已經出現緩和跡象，抗議規模已經減小，而且，因為暴徒在破壞公共設施，阻礙交通，已經開始越來越失去大眾的支持。

最後，當被問到目前香港問題是否會影響10月1日的國慶慶祝活動時，劉欣說，她來之前已經感受到了濃濃的慶祝氛圍，坐車經過天安門時已經看到了壯觀的景象。

此次受訪正值劉欣在紐約進行的為期7天（9月1日至9月8日）的聯合國相關主題報導採訪活動。9月2日，劉欣在其個人推特帳號發佈預告，稱其將應邀接受CNBC《華爾街直播室》節目採訪。

《華爾街直播室》攝影棚位於紐約證券交易所，節目主要關注華爾街股市和全球財經。CNBC為美國NBC環球集團所持有的全球性財經有線電視衛星新聞台，在財經報導方面享有很高的公信力和影響力。目前，CNBC在美國、歐洲和亞太地區擁有超過1.9億訂閱用戶。

(中時 )