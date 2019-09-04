受到颱風外圍環流影響，今天北部、東北部及南部地區降雨機率偏高，容易有陣雨或雷雨，其他地區降雨較為局部，但午後仍要留意局部雷陣雨，中央氣象局提醒民眾，由於大氣環境不穩定，各地有局部大雨或豪雨發生的機率，外出請攜帶雨具。

而玲玲颱風，凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方390公里的海面上，向北北東移動逐漸通過臺灣東方海域，由於太平洋高壓勢力逐漸東退，颱風北上路徑較為偏東，因此發布海上颱風警報機率降低，不過此颱風未來仍有逐漸增強、暴風半徑略增大趨勢，加上預報路徑仍有些不確定性，若颱風路徑比預期偏西，或暴風半徑擴大接觸台灣東半部100公里近海範圍時，仍不排除有發布海上颱風警報之可能。

而劍魚颱風，於昨天晚上8時減弱為熱帶性低氣壓，短時間內對台灣天氣沒有影響。

雖然颱風雖然離臺灣有段距離，不過東半部、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率；台灣東半部、北部沿海空曠地區及恆春半島、金門、馬祖也易有較強陣風。

(中時 )