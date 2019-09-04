一名家住桃園的20歲年輕壯男小陳，在臉書上認識13歲的A女，兩人在網路上日久生情，開始進行網交，最後成為男女朋友。陳男因猴急，急著約女方出來見面，兩人第一次見面即乾材烈火，但陳男身上卻缺錢開房間，竟向女方提議「打野外滾菜園」，2個月內就發生5次性關係，最後遭少女父母發現憤而提告，因此吃上5個對未滿14歲少女性交罪起訴。

根據起訴內容，小陳喜愛臉書交友，去年11月在臉書上加13歲的A女為好友後，雙方互動頻繁，時常密談，未料兩人越聊越有好感，相約網交後結為男女朋友。起訴內容表示，小陳明知道A女僅13歲卻急著約女方見面，且在第一次見面之後將女方帶回家。

小陳當時因身上沒錢，急欲想和A女發生性關係，而且也為了省下到賓館開房間的錢，於是提議在住家附近的偏僻菜園打野外，進而發生性關係。而且雙方之後仍持續見面，A女甚至同意讓小陳到家中約會。

檢方調查，從2018年11月交往後2個月內，兩人就發生5次性行為，後來因女方家長發現手機內有露骨的對話內容，才發覺年僅13歲的愛女竟然被網友帶到菜園發生關係，當下立刻帶少女前往醫院驗傷並提告。桃園地檢署偵結後認為小陳犯行明確，且坦承不諱，依對未滿14歲少女性交罪起訴。

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(中時電子報)