貨車傾倒集集線 上下行列車受影響 10:062019/09/04 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貨車傾倒集集線。（台鐵提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 貨車傾倒集集線。（台鐵提供） （11：37 更新內容） 今早9點15分，一輛貨車傾倒於台鐵集集線濁水=龍泉間(K14+430山側)，目前該區間路線不通，下行列車在濁水折返、上行列車在集集折返，無人員傷亡，經搶修後，於11點25分路線搶通，恢復正常行車。 (中時 ) #列車 #貨車 #集集線 #工務 也許您會感興趣 推薦閱讀 港「速龍小隊」進入太子站車廂 制服多名示威者 00:012019/09/01 兩岸 阿里山林鐵本線9月3日復駛 04:102019/09/01 地方新聞 近二百人於機場聚集「等巴士」 警員戒備 13:472019/09/01 兩岸 防暴警進東涌站清場 登列車車廂盤查 20:412019/09/01 兩岸 國道麻豆段文旦貨車翻 副駕斷臂身亡 15:592019/09/02 社會 花蓮4級地震 台鐵壽豐=瑞穗間列車延誤 10:462019/09/03 生活 《業績-半導體》搭大陸去美化列車，宏捷科8月營收2.32億元創高 17:222019/09/03 財經 台鐵電線掉落狀況解決 多班列車持續延誤中 22:242019/09/03 生活 疑變換車道不慎 國道發生貨車遭賓士車撞翻 09:392019/09/04 社會 生活熱門新聞 不斷更新》玲玲升級中颱！北基宜等8縣市豪大雨 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 好市多這產品1年漲30萬 網悲憤：去年沒買捶心肝 - 生活 做到這7件事 60歲擁20多歲健康！ - 生活 颱風玲玲挾大雨炸台4天 一張圖看「降雨熱區」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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