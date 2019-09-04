貨車傾倒集集線。（台鐵提供）

（11：37 更新內容）

今早9點15分，一輛貨車傾倒於台鐵集集線濁水=龍泉間(K14+430山側)，目前該區間路線不通，下行列車在濁水折返、上行列車在集集折返，無人員傷亡，經搶修後，於11點25分路線搶通，恢復正常行車。

(中時 )