小威廉絲獲勝後親切與球迷自拍。（嵌入自美網官方粉專）

前役扭傷右腳踝，對小威廉絲（Serena Williams）而言像是一個世紀之前的事，今天她只花了44分鐘，就以6比1、6比0痛宰大陸美女王薔，挺進女單4強。這也是小威美網生涯女單第100勝，只差大會紀錄保持人艾芙特（Chris Evert）1勝了！

「身體方面我的感覺好極了，」小威說：「更重要的是，每次比賽我都能打得很開心。」

小威打得很開心，當然是的，她一開賽就打出5比0猛攻，但對首次體驗大滿貫8強的王薔而言，這是場慘不忍睹的震撼教育。王薔好不容易保住1局，小威立刻連拿11分，而且把此役剩餘7局全部吃下，次盤還賞了王薔1顆大鴨蛋。

小威廉絲以壓倒性氣勢痛宰王薔。（路透）

小威此役的致勝球是壓倒性的25比「0」，擁有6座美網冠軍的她，以接近完美的壓倒性勝利收下生涯在美國網球中心的第100場女單勝利。本月將滿38歲的小威說：「從一開始在這裡打球，我從沒想過能達到百勝，甚至沒想過今天我還能站在這裡，但我很喜歡自己所做的事情。」

距離生涯第7座美網冠軍與第24座大滿貫女單金盃，小威只剩下2勝之遙，4強的阻礙是大會第5種子、烏克蘭女將史托維琳娜（Elina Svitolina），她以兩個6比4淘汰第16種子孔塔（Johanna Konta）。史托維琳娜在溫布頓也打入4強，為生涯首次連兩個大賽均晉級到這個階段。

(中時電子報)