王維中被運動家DFA(指定讓渡)後，加入前東家海盜，回到美職生涯起點重新起步，並在今日被拉上大聯盟。王維中選擇「78」號球衣，從個人IG上不難看出他既緊張又興奮的心情，「怕生的我又準備當邊緣人了！加油吧！台灣的孩子。」

王維中美職生涯從海盜起步，不過轉隊至釀酒人後才升上大聯盟，隨後轉往韓職NC恐龍，成為韓職台將第一人。今年與運動家簽下小聯盟合約，正式回美職發展後，在大聯盟出賽3個月，留下自責分率3.33的成績，最後繞了一圈回到起點海盜，已不是當年的新人聯盟菜鳥，這也是他首次升上海盜大聯盟。

王維中選擇「78」號球衣，根據推特《MLB Jersey Numbers》透露，這是海盜隊史以來首次有球員選擇這個號碼，成為第一人，原本運動家時穿的61號則有捕手使用。海盜接收王維中合約後，直接放入40人名單中，而因3A球季結束，王維中升上大聯盟，昨日趕往匹茲堡與球隊集合。

王維中在社群媒體上分享自己心情，昨日當地時間深夜抵達，他發出一張自己拖著行李箱的照片，寫著，「到匹茲堡了！好緊張啊！又是新的隊友。怕生的我又準備當邊緣人了！加油吧！台灣的孩子。」同時加上台灣國旗，顯示王維中既緊張又興奮的心情。

而王維中今日則貼出自己的球具袋，開玩笑表示，「背一個運動家的球具袋進海盜球場，會不會被球迷打？」王維中與海盜會合後，有望在今日與馬林魚的比賽中登場，當地媒體透露，王維中被設定為在球隊大比分落後時登板。

(中時電子報)