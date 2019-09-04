謝盈萱去年以電影《誰先愛上他的》拿下金馬影后，今年又憑《魂囚西門》入圍本屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，讓她身價頓時水漲船高，不過近日卻傳出身體不適，無法配合《俗女養成記》宣傳，也因此爆出懷孕與整形傳聞。

根據《鏡週刊》報導，台灣迷你劇集《俗女養成記》，不論口碑以及收視率都創下高峰，更在PTT台劇版爆文討論，不過卻傳出女主角謝盈萱無法配合宣傳，對此經紀人稱謝盈萱骨刺壓迫神經需要靜養，可能要休息到10月才能復工，對此有一說是是她「進廠維修」，但整形效果不如預期，所以暫時無法見人，另一說則是疑似懷孕，不過2月底《俗女養成記》殺青時，謝盈萱小腹平坦無懷孕跡象，外界推測若當時真的懷孕，7、8月生產等到10月復出，也是不無可能。

謝盈萱直播時神情略顯疲態。（圖／謝盈萱臉書）

不過９月１日華視舉辦《俗女養成記》直播見面會，謝盈萱在神隱半年後現身，當時她戴著一頂白色鴨舌帽，穿著白色T現身，但臉色略顯蒼白，過程中始終駝著背，看起來身體相當不適，但也藉此打破整形懷孕傳聞。

(中時電子報)