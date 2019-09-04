全台灣使用LINE的用戶破2100萬，台南市民除了透過台南市政府LINE官方帳號掌握第一手消息外，也可以透過國家災害防救科技中心LINE帳號掌握台南最新災情跟放假資訊。

哪些資訊正確？何時放假？道路到底有沒有封閉？都是民眾關心議題，尤其在氣候變遷加劇的現在，社會大眾對即時防災訊息需求甚殷，台南推動智慧城市，正確災害訊息除了台南市政府災害告示網，台南1999、市長臉書、官方ＬＩＮＥ等管道外，如何有效率第一時間將最新的防災訊息透過不同管道告知民眾，是實質提昇防災工作重要的一環。

國家災害防救科技中心和LINE公益合作，設立「國家災害防救科技中心LINE官方帳號」提供民眾訂閱在地化的即時防災資訊，使民眾可一手掌握最新且正確的災害資訊，達到避災減災目的。國家災害防救科技中心訊息來源其實是彙整運用災害業務主管機關、地方政府與民間機構之資料，目前透過災防科技中之LINE官方帳號，推播來自14個單位、25項防災資訊。

相關訊息類型計有颱風、地震、降雨、雷雨、低溫、強風、濃霧、海嘯、淹水、河川高水位、水庫放流、道路封閉、土石流、停班停課、傳染病、國際旅遊疫情、空氣品質、鐵路事故（台鐵及高鐵）、水門資訊（台北及新北）、開放臨時停車（台北及高雄）、水位警戒（台中）。民眾可以訂閱所在或關心的行政區域，若有示警資訊發布時，就會透過LINE主動推播之功能，提供即時資訊。

除文字訊息外，當有颱風、地震或低溫時，災防科技中心也會提供淺顯易圖卡，提醒民眾應注意事項。民眾可透過掃描圖片QR Code，或是搜尋＠NCDR方式找到國家災害防救科技中心官方LINE，加入後，透過訂閱警示的圖示進一步地針對縣市區域，停班停課以及降雨等災害類型告警訂閱，一旦台南市政府有任何訊息宣布後，LINE也就能提供第一手且正確資訊到民眾的LINE對話視窗中。

台南市政府研考會趙卿惠主委表示，相關資料來源皆是政府正式資料平台揭露，一定是正確訊息，可減少市民對於訊息真偽求證困擾。除了現行多管道向民眾傳達資訊之外，市府也持續關注未來新科技以及各類社群與資訊平台在海外測試功能未來使用的可能。

(中時 )