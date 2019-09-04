林口世大運選手村社會住宅今日正式公告第2波招租！國家住宅及都市更新中心表示，本次提供三房型及四房型共756戶，面積從42坪到55坪，租金為1萬3000元到2萬元，受理申請期間為10月4日到11月12日。

住都中心表示，這次招租特別放寬申請門檻，申請人及家庭成員平均月所得不超過5萬1331元即可申請。此外，這次招租另一個特點是以電腦公開抽籤時的序號進行選屋，每一申請人僅有一個選屋序號，不再用多重身份進行選屋，減少民眾用不同身份排選屋順序的困擾。這次僅有一般戶及優先戶二種身份類別，其中優先戶的身份條件較為特別，因此適用優惠租金。

住都中心並說，為提供更優質穩定的社區環境，社會住宅的社區皆訂有住戶管理規約與違規扣點機制，希望透過社會住宅完善的社區管理規範，讓社區住戶一齊遵守，共同維護良好居住環境，讓社宅的生活越來越美麗，住戶能安心與安居。

(中時 )