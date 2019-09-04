史上第二強大西洋颶風多利安（Dorian）周日晚登陸大巴哈馬島（Grand Bahama Island）後便原地滯留不願離開，巴哈馬群島遭多利安肆虐整整2天後，目前風雨趨緩，當地第一手空拍畫面也曝光，島嶼像被炸彈轟炸過，巴哈馬總理米尼斯（Hubert Minnis）說他們正在經歷「史上最大危機」，居民痛呼，完全是「世界末日」。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，直升機空拍畫面顯示，巴哈馬群島完全浸泡在洪水中，僅有少數地勢較高地區露出綠色草坪，許多建物慘被夷為平地，完全看不到建築主體，僅剩瓦礫堆，部分倖存房舍屋頂也遭吹走，路樹、電線桿傾倒，車輛翻覆。
巴哈馬總理米尼斯（Hubert Minnis）昨（3）日晚在巡視過災情最慘的阿巴科群島（Abaco Islands）後說，島上機場仍浸泡在水中，完全看不到飛機跑道，他說機場看起來就像個湖泊，「我們現在正在經歷巴哈馬史上最大危機。」
颶風救難組織成員莉亞（Lia Head-Rigby）說，阿巴科群島慘況就像世界末日，「它完全毀了，世界末日，就像被炸彈轟炸過。」「這不是重建就好的事，我們必須從頭開始。」
另外周一從太空拍攝到的衛星畫面也顯示，大巴哈馬島上大部分地區都浸泡在水裡。
根據氣象頻道（The Weather Channel）報導，多利安中心周二下午終於離開大巴哈馬島，並往美國東岸挺進，目前它的暴風威力已降至2級。已知多利安在巴哈馬釀成7人死亡。
文章來源：Hurricane Dorian Lashing Central Florida's East Coast; Hurricane Warnings Extended into North Carolina
(中時電子報)
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