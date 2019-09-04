友柯台北市議員陳建銘在臉書發文。（圖/陳建銘臉書）

民進黨立委陳明文昨搭高鐵北上，將一只登機箱遺失在車箱上，經高鐵打開清算，裡面竟藏300萬元，報警處理後，陳明文兒子出面領回，還稱這是父親給他到菲律賓創業開珍奶店用的，引起外界議論及撻伐。對此，友柯台北市議員陳建銘酸說，陳明文就是錢多到忘記匯款、不留紀錄、不說來源、不繳贈與稅。

陳明文昨在高鐵北上列車上遺失登機箱，裡面竟有300萬現金，是給兒子到菲律賓創業用的，消息一出後，包括名嘴、藍營立委在臉書發文，質疑陳明文為何要推著這麼大一筆錢搭高鐵北上？為何不匯款？甚至有律師認為陳明文是不想繳贈予稅。

陳建銘在臉書發文，不但酸了總統專機走私免稅菸，更大酸特酸陳明文。他說，「人家香菸可以超買，我（陳明文）不過是超帶外幣（應是台幣），而且也還沒帶出國！怎樣你們咬我啊⋯⋯」。

他還說，「根據規定買免稅菸限一人一條，外幣（應是台幣）限十萬元以下！我們就是不會匯款、就是不留紀錄、就是不說來源、就是不繳贈與稅、就是錢多到忘記了」。

網友留言表示，「300萬是台幣啦」、「應該是怕留紀錄被追查才是」、「疑問重重」、「整組壞了了」。

(中時電子報)