4日上午有民眾在高鐵北上列車撿到一個未上鎖的登機箱，查看後發現箱內竟有300萬元的現金，經追查發現，失主竟是民進黨立委陳明文。事後陳明文兒子陳政廷出面解釋，這筆錢是老爸給他帶去菲律賓開珍奶店用的。

陳明文高鐵300萬元現金究竟做什麼用？各界議論紛紛，台北市議員徐巧芯說「絕對不是政治獻金？你信嗎？我是不信啦」；名嘴謝寒冰則說「現在知道民進黨的金流為什麼這麼難查了吧？」。

「宅神」朱學恒則在臉書用「朱一旦文體」發文狂酸陳明文丟錢。以下為朱學恒臉書全文：

「不管電子支付有多麼方便，信用卡有多麼簡單

有錢人就是要拖著落後沉重的紙鈔和不上鎖的行李箱在高鐵上散步

並且不經意的將行李箱遺忘在高鐵上

當人們震驚於三百萬的現鈔時

我在乎的是重訓和那隨手可以丟掉三百萬的灑脫

有錢人的生活往往就是這麼枯燥平凡，而乏味。

上了新聞之後，我連忙打給我的酒肉朋友，把兒子調到菲律賓去開奶茶店，並且把勞力士表借給兒子戴去菲律賓，同時也把我的助理調去幫忙站櫃台，希望他下次能夠記得把行李箱帶下車同時交代高鐵不要報警。」

而網友則是回應：「朱自清爸爸抱的是橘子，明文爸爸送來的是錢紙。滿滿的父愛」、「三百萬有多輕？到讓人忘了它的存在，等你驀然回首，它已經上了電視」、「民進黨就是這麼樸實無華，且掉錢低調...」。

編按：日前「有錢人的生活，往往是這麼樸實無華，且枯燥」成為了許多人朗朗上口的一句話，出自於大陸抖音頻道「朱一旦的枯燥生活」，主角總在每部影片結尾時所加註的座右銘，成為該頻道精髓，影片以周星馳喜劇式的誇大效果包裝，再以有錢人炫富口吻來描述他每日「枯燥」的生活，核心是心酸的真相。引起的共鳴，成了朱一旦火爆的理由。

(中時電子報)