國民黨2020總統提名人韓國瑜和民進黨籍總統候選人蔡英文現在都努力讓自己明年能順利當選為總統，但許多政治人物顯然另有圖謀。前立法院長王金平接受媒體訪問時，堅持參選到底，並指上天會給他一條路去走。據媒體報導，王金平可能正動用從政多年的人脈，密集結含他在內的政壇「六股力量」要「反撲藍綠」。網友對此消息則表示，「王金平走火入魔了，也不看自己民調到哪」。

據《上報》報導，王金平日前拋出擬籌組「大聯盟」，共推區域及不分區立委候選人的新構想後，「公道伯」跨出的政治新路徑圖，已愈來愈清晰。

報導稱，王金平組第三勢力大聯盟的規劃及實際運作方式，主要盼「納入郭台銘、柯文哲、親民黨、新黨及國會政黨聯盟和他自己」等「六股力量」，凡是藍綠兩大黨之外認同「捍衛中華民國，保衛台灣主權」價值理念及路線的政黨，都可以「加盟」共同合作。

倘若王積極促成及主導運作的「大聯盟」能夠順利成局，可望將成為當前台灣政壇上最具實力及破壞性的第三勢力。此外，「大聯盟」本身將扮演輔選總統共主、操盤立委選戰的中樞角色，入盟的各政黨則轉為選舉機器，分進合擊。

但報導也透露，郭柯王823合體同框後，至今三方會談依舊沒有實際進度，停留在「只聞樓梯響」的階段。除了柯營傾向堅持自提不分區人選是一大關鍵之外，還有遊走在郭柯之間的幕僚群在檯面下醞釀「排王」氛圍，認為「王金平加入郭柯聯盟後，反而不利於選情加分」。

網友對此消息則表示，「王金平走火入魔了，也不看自己民調到哪」、「老王別鬧了…」。

(中時電子報)