美國官員今天表示，五角大廈準備從軍事建設基金中挪出36億美元（約新台幣1140億元），協助興建或強化282公里長的美墨邊牆，受影響的軍事建設計畫將超過120個。

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffmann）說，國防部長艾斯培（Mark Esper）已簽署文件，擱置海內外127個軍事計畫，以便為修建邊牆提供資金。

法新社和路透社報導，川普今年稍早宣布國家進入緊急狀態，以繞過國會取得他興建美墨邊界高牆計畫的經費。

如此一來，川普政府就能動用軍事建設基金中的36億美元。

五角大廈3月向國會提出一份可能受影響的廣泛計畫清單，但未提供細節。

國防部官員3日說，有127個計畫恐受影響，而川普政府將先從遭擱置的海外軍事建設計畫，挪用18億美元，接下來再從國內軍事建設計畫挪用第2筆經費。

國防部負責審計的副部長助理麥卡斯克（Elaine McCusker）說，在國防部所有的土地上，最快可能在100天內開始動工，例如亞利桑那州的高華德空軍靶場（Barry Goldwater Air Force Range）。

目前有4500多名現役軍人和國民兵（National Guard）部隊駐守邊界。

聯合參謀部行動主任巴帕斯（Andrew Poppas）中將說，興築邊牆料將減少邊界對軍力的需求。

民主黨國會議員猛批川普政府挪用國防部資金的決定。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明中說：「這項決定將危及已在擘劃中的重要計畫，這些計畫的目的在於支持我們在紐約、全美和全球各地軍事設施服役的人員。」

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，這項決定恐破壞國家安全及「軍人的生活品質和士氣，讓美國變得較不安全」。

(中央社)