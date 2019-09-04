彰化縣長王惠美帶領消防局警義消同仁前往公祭會場致哀、接受捐贈並致贈感謝狀 (吳建輝攝)

彰化縣員林市曾公崧正生前購置救護車2輛捐贈彰化縣消防局，家屬為圓滿生前遺願，特別於9月4日上午告別式中辦理捐贈儀式，由彰化縣長王惠美帶領消防局警義消同仁前往公祭會場致哀、接受捐贈並致贈感謝狀，表揚善行義舉，場面莊嚴隆重。

曾公崧正出生於民國53年，今年8月4日因病在家過世享年56歲，107年11月得知彰化縣消防局的救護車老舊需汰換，立刻購買2輛救護車並配備12導程心電圖機及自動心肺復甦機等最新儀器，總價值達750萬。原本預計8月要將車交給消防局，卻突然仙逝，家屬為圓滿生前遺願特別選在告別式當天舉辦捐贈儀式；曾公崧正年輕時於美利達公司工作，其後自行創業，先後成立相館、廣告公司、富億揚實業有限公司，從事建築建材批發經營事業有成，一生服務無數、熱心公益，是子女眼中的好爸爸、妻子的好丈夫、更是所有好友眼中所尊重的善人。

縣長王惠美表示，曾先生本身除了事業有成之外，取之於社會、用之於社會，公益活動參與的非常多，原本預計八月就會完成救護車的打造要來做捐贈儀式，可不幸在捐贈儀式前往生，家屬特別選在告別式當中辦理捐贈儀式，希望將曾董事長博愛及慈愛的精神發揚光大，在；彰化縣政府表示經統計107年救護出勤次數已達5萬3,701件，較106年增加1,192件，救護量日益增加，救護車耗損率相對提升，107年到院前心肺功能停止(OHCA)存活率提升至20.01％，較106年增加23人，相信本次受贈的新款救護車加入彰化縣消防局緊急救護的行列，將有助於提升彰化縣到院前緊急救護品質，消防局所有同仁也會愛惜並善用，讓鄉親的生命及健康獲得更大保障。

(中時 )