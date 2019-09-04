台南淹成小河！網驚呼：南科第一次看到淹水 10:262019/09/04 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南科工區附近淹水。（摘自臉書《我住台南安南區》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網友指出，在科工區第一次看到淹水。（圖摘自臉書《我住台南安南區》） 受到颱風玲玲外圍環流影響，南部多個地區淹水，水利署也針對多個地區發布一級警戒。有台南網友在臉書貼出科工區淹水的畫面驚呼，「科工區第一次看到淹水。」 根據水利署的資料顯示，台南學甲、安南等地區時雨量分別達到60.5跟58.5毫米，網友們也紛紛在臉書《我住台南安南區》回報淹水災情，不少網友都指出，科工區、安中路以及土城地區都有淹水情形，「目前在科工區上班~很怕下班回不了家~~這次雨很大」、「科工區全淹」、「安中路4段210巷變黃河」。 台南安南區水淹腳踝。（摘自臉書《我住台南安南區》） 不斷更新》玲玲升級中颱！南部5縣市豪大雨特報 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 (中時電子報) #淹水 #地區 #科工區 #台南 #工科 也許您會感興趣 推薦閱讀 各地晴朗悶熱 午後有雷陣雨 11:082019/08/31 生活 天龍國哪裡不宜居？ 這5個地方網友嫌到不行 15:022019/08/31 生活 全台宗教團體表揚 移師眾神之都 04:102019/08/31 地方新聞 颱風洪水險 減少豪雨災損 04:092019/09/01 金融．稅務 颱風玲玲最快今生成 菲東方低壓不排除後來居上 11:142019/09/01 生活 英國新航艦試航不順 艙室淹水急召回 16:122019/09/01 軍事 洪水淹車內報警遭嗆閉嘴 女慘死 14:442019/09/02 日常 勞軍包裹 中秋節郵資8折優待 18:472019/09/02 財經 牧場臭味超標抗罰無理 14:432019/09/03 社會 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 10:212019/09/04 生活 生活熱門新聞 不斷更新》玲玲升級中颱！北基宜等8縣市豪大雨 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 好市多這產品1年漲30萬 網悲憤：去年沒買捶心肝 - 生活 做到這7件事 60歲擁20多歲健康！ - 生活 颱風玲玲挾大雨炸台4天 一張圖看「降雨熱區」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。