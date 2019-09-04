網友指出，在科工區第一次看到淹水。（圖摘自臉書《我住台南安南區》）

受到颱風玲玲外圍環流影響，南部多個地區淹水，水利署也針對多個地區發布一級警戒。有台南網友在臉書貼出科工區淹水的畫面驚呼，「科工區第一次看到淹水。」

根據水利署的資料顯示，台南學甲、安南等地區時雨量分別達到60.5跟58.5毫米，網友們也紛紛在臉書《我住台南安南區》回報淹水災情，不少網友都指出，科工區、安中路以及土城地區都有淹水情形，「目前在科工區上班~很怕下班回不了家~~這次雨很大」、「科工區全淹」、「安中路4段210巷變黃河」。

台南安南區水淹腳踝。（摘自臉書《我住台南安南區》）

(中時電子報)