國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）等人4日舉行「陳明文高鐵遺失神祕的300萬」記者會。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團召開記者會，對於立委陳明文之子宣稱父親一度遺失在高鐵上的3百萬現金是要給他拿去菲律賓創業用的說法，提出質疑，黨團總召曾銘宗指出在銀行只要提領超過五十萬元，就要登記申報，就會送洗錢防制中心。其次，出境只要帶超過十萬元就會被海關沒收，即便出得去，到菲律賓也會被沒收，因此呼籲陳明文應該交代清楚，主管機關也應介入調查。他質疑為什麼陳明文的兒子要帶新台幣到菲律賓？到那又不能直接使用。

曾銘宗質疑這三百萬究竟有無銀行提領通報，如果沒有通報，錢從哪來的？調查局必須進一步清查。而且陳明文這3百萬有無申報財產？此外曾銘宗還質疑，即使是3百元、3千元，一般民眾下車時都會記得帶走，陳明文竟然可以忘記拿3百萬。立法院新會期開議後，財委會召委藍委費鴻泰將要求金管會赴立院對此提出專案報告。

賴士葆則說，陳明文這麼輕易把3百萬丟在高鐵上，說明民進黨政治人物錢好多，而且發生事情又講不清楚，讓人想起蘇貞昌家裡被偷1百多萬卻不敢報警。陳明文編的故事把全國百姓當成小孩子，隨便問路人沒人相信。

藍委費鴻泰則說，貪汙治罪條例裡面有公務員財產來源不明罪之認定與罰則，請身為英系頭號大將的陳明文說清楚錢哪來的。藍委林奕華指出，陳明文的口袋深度跟一般人不同，一般民眾每個月賺3萬，要八年才能賺到3百萬。金管會主委顧立雄該出來講這筆錢是否需要去洗錢中心登記？之前還有特偵組時一定會主動偵辦此案， 可惜特偵組被民進黨廢掉了，但廢掉時宣稱各地的地檢署都會變成特偵組，如今就等著看各地地檢署有無魄力偵辦英派掌門人。

(中時 )