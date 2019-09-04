新北市新莊區一名49歲李姓男子，向友人34歲鄭姓男子借40萬現金周轉，說好要還錢卻幾度爽約，上月30日雙方在新莊區頭前路李男公司內爆發衝突。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市新莊區一名49歲李姓男子，向友人34歲鄭姓男子借40萬現金周轉，說好要還錢卻幾度爽約，上月30日雙方在新莊區頭前路李男公司內爆發衝突，李男遭鄭男等6惡煞持棍棒毆打，公司也幾乎全被砸毀。警方獲報後火速趕往現場，行兇者已逃逸，只留下頭破血流的李男呆站原地，警方立即將受傷李男送醫治療，當晚11時許將惡煞逮捕，依法送辦。

據了解，被害的李男疑似日前週轉不靈向鄭姓友人借了40萬元，說好償還時間李男卻不斷爽約，雙方約好上月30日下午2時在李男新莊頭前路公司碰面還錢，李男卻再度爽約，引發鄭男不悅，原想押走李男不成，鄭男等6人便持棍棒及徒手毆打李男，造成李男頭、背部、雙手撕裂傷，並拿走李男身上4000元當債金。

警方獲報後，立刻循線調閱監視器緝凶，當晚11時許將行兇鄭男等6人逮捕到案，訊後依傷害、妨害自由、恐嚇取財、毀損等罪嫌移送偵辦。

(中時 )