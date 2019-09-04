網友臉書流言。(圖/翻攝自臉書「2020唯一支持韓國瑜」)

高雄市長韓國瑜昨日（3），出席壽山忠烈祠秋祭國殤典禮並擔任主祭，與會軍方代表、市府機關首首長、八二三砲戰長者。其中一張身穿西裝，領銜軍士、官員昂首向前行的照片，韓粉讚爆，廣傳各群組大呼英姿煥發、總統風範！

國民黨向來被視為軍方友好立場，九三軍人節這天，不僅國民黨中央擴大致敬軍人節，韓國瑜也特別盛裝出席高雄忠烈祠公祭活動。外省退役軍官的出身，與軍人節情景相得益彰，外界普遍認為軍方支持度韓擁優勢。

高雄市政府發布一系列活動攝影，其中一張韓國瑜著挺拔西裝，昂首闊步引領軍士、官員前行的照片，令韓粉振奮不已，廣傳各群組。

韓粉湧入留言：「韓市長這張西裝照，俊秀挺拔，非常有總統的版頭」、「雄赳赳氣昂昂的帥」、「中華民國開眼了」、「這才是總統的樣子」、「這氣勢才是領導人的格局」、「感動啊，我們真的有夠感動」、「總統架式」、「唯一支持韓國瑜」。

(中時電子報)